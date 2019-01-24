Esed AB diplomatlarını engelledi

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, bazı AB diplomatlarının Şam'a giriş ve çıkışını sağlayan çoklu vizelerini askıya aldığını doğruladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin (bazı AB diplomatlarının) çoklu giriş vizelerini askıya aldığı doğru. Bu bağlamda, AB olarak üye devletlerle iletişimimizi sürdürüyoruz. Amacımız bu kararın alanda yaptığımız önemli işleri etkilemesinin önüne geçmek." diye konuştu.

Daha önce bazı haberlerde, Esed'in, Beyrut ve Şam arasında düzenli seyahat eden Avrupalı diplomatlara verilen vizeleri askıya aldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA