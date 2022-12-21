Eski AB Komisyonu Üyesi Avramopoulos⁩'un yolsuzluk iddialarındaki rolü araştırılıyor

AB Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, günlük basın toplantısında, "Avramopoulos⁩'un Komisyon'daki görevinin sona ermesinin akabinde, henüz 2 yıllık yasaklı olduğu süre dolmadan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş için lobicilik faaliyetleri yaparak Komisyon üyeleri ile insan hakları, dokunulmazlık ya da Katar ile ilgili bir şey görüşüp görüşmediğiyle" ilgili soru üzerine, Komisyonun bu konuda iç sorgulama yaptığını söyledi.

Mamer, Avramopoulos⁩'un 15-17 Kasım 2021'de birçok Komisyon üyesini ziyaret ettiği, bu görüşmelerin üyeler tarafından "kısa nezaket ziyareti" olarak tanımlandığı ve bunlardan hiçbirinde bahsi geçen konuların görüşülmediği ve Avramopoulos⁩'un söz konusu kuruluşu temsil etmediği bilgisine ulaşıldığını aktardı.

Sözcü, Komisyonun Avramopoulos'a görev süresi sonrası faaliyetinde belirtilen koşullara riayet edip etmediğine dair daha fazla bilgi almak için bir mektup yazdığını bildirdi.

Eski AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos⁩'un görev süresi 30 Kasım 2019'da dolmuştu. Eski personelin Komisyonda lobicilik faaliyeti için iki yıllık bir "sakinleşme süresini" geçirmesi gerekiyor.

Komisyon, Avramopoulos'un kural ihlali yaptığını tespit ederse kınama cezası verebilecek ya da Avrupa Birliği Adalet Divanı'na sevk edebilecek.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP'nin başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco Giorgi ile hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Avramopoulos⁩'un onursal yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluş, şu anda tutuklu bulunan eski İtalyan AP Milletvekili Panzeri tarafından kurulmuştu.