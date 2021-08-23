Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'dan BM'ye çağrı

Dört AB üyesi ülke, Birleşmiş Milletler'i (BM) Belarus üzerinden gelen göçmen akınına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler'i, göçmenleri yasadışı yollardan Avrupa Birliği topraklarına geçmeye teşvik eden Belarus'a karşı harekete geçmeye çağıran ülkeler yaşananları "hybrid savaşın bir parçası olan saldırı" olarak nitelendirdi.

Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya başbakanları ortak bir bildiride göçmen akınının "Alexander Lukashenko rejimi tarafından planlandığını ve sistematik olarak organize edildiğini" söyledi.

Son aylarda çoğu Orta Doğu'dan gelen binlerce göçmen Belarus-Avrupa sınırını geçti. Belarus rejimi bu göçmenlerin AB'ye girmek istediğini biliyor ve bu nedenle kendi doğu ve batı sınırlarını gevşek bırakarak geçiş güzergahı işlevi görüyor. Lukaşenko'nun bu politikayı rejimi üzerinde giderek artan sert yaptırımlara karşı bir misilleme olarak uyguladığı biliniyor.

Bildiride, "Belarus topraklarındaki göçmenler konusunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler'in dikkatine sunmanın tam zamanı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ni bu durumun çözümünü kolaylaştırmak için aktif önlemler almaya ve Belarus'un uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeye çağırıyoruz." denildi.

Dört ülke, uluslararası hukuka uygun olarak sınırı geçen mültecilere gerekli tüm korumayı sağlayacaklarını söylüyorlar, ancak aynı zamanda "Belarus devleti tarafından organize edilen herhangi bir yasadışı göçü önlemek için AB'den olası daha fazla kısıtlayıcı önlem" çağrısında bulunuyorlar.

Dört Başbakan, "Mültecilerin ve göçmenlerin silah olarak kullanılması Avrupa Birliği'nin bölgesel güvenliğini tehdit ediyor ve ciddi bir insan hakları ihlali oluşturuyor" diye yazdı.

Belarus çoğu zaman göçmenleri AB sınırına itiyor

Belarus ile kara sınırını paylaşan üç AB ülkesi, Letonya, Litvanya ve Polonya, yasadışı yollardan geçmeye çalışan göçmenleri engellemeye veya geri püskürtmeye çalışıyor.

Çoğu durumda, Minsk'teki yetkililer göçmenleri AB sınırına geri itiyor ve bu da göçmenlerin için çıkmaza yol açıyor. Son olarak bir grup Afgan göçmen, Polonya ile Belarus arasındaki sınırda iki hafta boyunca mahsur kaldı.

Kaynak: Euronews