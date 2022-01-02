Fransa, Avrupa Birliği dönem başkanlığı oldu
Slovenya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı sona erdi. Fransa görevi 6 aylığına devraldı.
Avrupa Birliği 02.01.2022, 15:12
Fransa cumartesi itibarıyla Avrupa Birliği dönem başkanı oldu. Başkent Paris'teki Eyfel Kulesi AB renkleriyle ışıklandırıldı. Zafer Takı'na asılan AB bayrağı ise ülkede tartışma yarattı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa dönem başkanlığında öncelikli hedeflerin iklim krizi ve dijitalleşme olacağını belirtti. Avrupa egemenliğinin güçlendirilmesinin de gündemlerinde olacağını vurguladı.
Dönem başkanlığının Fransa'ya geçtiği cumartesi günü Eyfel Kulesi, Avrupa Birliği Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
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