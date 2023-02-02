Frontex, Bulgaristan'dan memnun

Bulgaristan Telgraf Ajansının (BTA) haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ve Frontex İade ve Operasyonlardan Sorumlu İcra Müdür Yardımcısı Lars Gerdes'in bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Bulgaristan sınır muhafızlarının çalışmalarının yanı sıra AB'nin dış sınırlarının korunmasındaki işbirliği konusu da ele alındı.

Bulgar sınır muhafızlarının çalışmalarının ve ülkenin sınırını koruma çabalarının oldukça değerli olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Frontex'in, Bulgaristan'ın Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile sınırlarını ortak operasyonlar yoluyla korumayı en iyi seviyeye getirmesini desteklediği belirtildi.

Bu arada, Bulgaristan'ın sınır muhafızlarını, diğer AB üyesi ülkelerdeki ortak operasyonlara da gönderdiği aktarıldı.

Teknik ekipman yoluyla etkili sınır koruması sağlamak için yüksek mali kaynağa ihtiyaç duyulduğunun vurgulayan Bakan Demerdzhiev, bu konuda ortak Avrupa bilincine erişilmesi gerektiğini vurguladı.

Lars Gerdes, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen AB'nin dış sınırlarının etkin yönetimi konulu bir konferansa katılmak için bu ülkeye gitmişti.