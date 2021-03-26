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Halife el-Guveyl'e uygulanan yaptırımlar kaldırılıyor

AB, Libya'da uluslararası tanınırlığı olmayan eski hükümetin başbakanı Halife el-Guveyl'e uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Avrupa Birliği 26.03.2021, 17:05
Halife el-Guveyl'e uygulanan yaptırımlar kaldırılıyor

AB, Milli Genel Kongre'ye bağlı Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı ve Savunma Bakanı Halife el-Guveyl'e yönelik yaptırımları sonlandıracak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, 2016'dan beri AB'nin yaptırımlar listesinde bulunan Guveyl'e yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması tedbirleri, 2 Nisan'da sona erecek.

Guveyl, Libya'da barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit eden eylemlerdeki veya siyasi geçişin başarılı şekilde tamamlanmasına yönelik engellerdeki rolü nedeniyle AB'nin yaptırım listesinde bulunuyordu.

Konsey açıklamasında, AB'nin yaptırımlarının politikalarda veya faaliyetlerde değişim yaratmayı hedeflediği, bunun karşılanması durumunda yaptırım listesinin güncellendiği vurgulandı.

AB daha ekim ayında da Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile uluslararası tanınırlığı olmayan eski Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Ebu Sehmeyn'e yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Kaynak: AA
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