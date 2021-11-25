Hız sınırını aşan otomobillerin hızı otomatik olarak yavaşlatılacak

Fransa, geçen hafta kabul edilen AB yasaları gereği, gelecek yıldan itibaren satılacak tüm yeni araçlarda otomatik hız sınırlama sistemi uygulamasını zorunlu hale getiriyor.

Bu kapsamda piyasaya sürülecek yeni araçlarda, "Akıllı Hız Yardımı" (AHY) isimli uygulamanın bulunması gerekecek.

Uygulama kapsamında AHY, araçların hız sınırını aşıp aşmadığını belirlemek için o bölgedeki GPS ve hız kameralarını kullanacak.

Hız limitinin aşılması durumunda devreye girecek sistem, gaz pedalını geri çekerek, motorun itme gücünü otomatik olarak yavaşlatacak ve sürücüden yavaşlamasını isteyecek.

Ancak araç sürücüleri istediğinde sistemi devre dışı bırakabiliyor.

Temmuz 2022'den itibaren Fransa'da satılan tüm yeni araba modellerinde bu teknolojinin kurulu olması zorunlu olacak.

2024'ten itibaren de piyasada satılan araçların eski ya da yeni olmasına bakılmaksızın tamamının AHY ile donatılması gerekecek.

Trafik kazalarını azaltmayı amaçlayan bu düzenleme, ilk kez Avrupa Komisyonu tarafından 2019'da gündeme getirildi.

Düzenleme AB Komisyonu tarafından geçen hafta kabul edildi.

Söz konusu adım, 2050 yılına kadar AB genelinde yollarda trafik kazalarını sıfırlamayı ve sıfır ölüm vakasını hedefliyor.

Fransız şoför dernekleri ise yeni teknolojinin sürücüleri daha güvensiz hale getirebileceğini savunuyor.

Kaynak: Euronews