İngiliz ekonomisinde Brexit endişesi

Avrupa Birliği’yle (AB) Brexit nedeniyle yaşanan gerilim İngiltere ekonomisini etkiledi. İngiliz otomobil üretimi, yeni emisyon düzenlemeleri, model değişiklikleri, ticaret gerilimleri ve dizel politikasındaki belirsizlikler nedeniyle geçtiğimiz ay yüzde 16,8 oranında düşüş gösterdi.

İngiltere Otomobil Üreticileri ve Satıcılıları Odası, yurt içi talepteki yüzde 19'luk düşüş sonrasında ihracatta da yüzde 16,2'lik bir düşüş yaşandığını açıkladı.

Dünya genelinde denetlemeler yapan Harmonize Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) olarak bilinen emisyon kuralları, bazı araç modellerin teslimatlarını durdurması için zorlamıştı.

İngiltere otomobil sanayisi, önümüzdeki yıl AB’den ayrılacağı öngörülen İngiltere’nin, Brexit sonucu gümrük vergileri ve bürokratik işlemler nedeniyle daha fazla sorun yaşamaktan endişe ediyor.

Ayrıca dizel ve hibrit araçlar konusundaki belirsizlik de İngiliz otomotiv sektörünü düşündürüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 11:01