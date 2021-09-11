İngiltere'nin yeniden müzakere talebine AB'den ret

Avrupa Birliği, Londra'nın Kuzey İrlanda'ya dair ticaret pozisyonunu düzenleyen anlaşmayı yeniden müzakere etme talebini 'istikrarsızlık ve belirsizliğe yol açacağı' gerekçesiyle reddetti.

İngiltere ile Brexit sonrası AB ilişkilerini denetleyen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcoviç cuma günü yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda protokolünün düzgün bir şekilde uygulanması gerektiğini ve bunun sorunların nedeni değil, tek çözümü olduğunu söyledi.

Başkent Belfast'ta bulunan Queen's Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Sefcoviç, "Birleşik Krallık hükümetinin önerdiği gibi, protokolün yeniden müzakere edilmesi, Kuzey İrlanda'da istikrarsızlık, belirsizlik ve öngörülemezlik anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Sert ve olumsuz retorik azalmalı

Protokol uyarınca İngiltere, bazı AB kurallarını Kuzey İrlanda'da geçerli bırakmayı ve Birleşik Krallık'ın başka yerlerinden buraya gelen malların kontrol edilmesini kabul etmişti. Londra o zamandan beri düzenlemenin çalışmadığını ve değiştirilmesini istediğini söylüyor ancak Brüksel bunun için çok geç olduğunu yineliyor.

Birleşik Krallık'a iki günlük bir ziyarette bulunan Sefcoviç, AB'nin -protokole karşı olanlar da dahil- herkes için çözüm aradığını söyledi.

Uzlaşma ruhunun karşılıklı olması gerektiğini ekleyen Sefcoviç, "Her iki taraftan gelen sert ve olumsuz retorik azaltılırsa birlikte çalışmamızın mümkün olduğunu biliyorum" dedi.

DUP: Hükümetten çekiliriz

Kuzey İrlanda'nın en büyük İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) başkanı ise Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki tüm engeller kaldırılmadığı takdirde "bölge hükümetinden çekiliriz" tehdidinde bulundu.

Sefcoviç, AB'nin zorlukların üstesinden gelmek için İngiltere ile birlikte çalışmaya kararlı olduğunu, ancak Londra'nın AB tek pazarından ve gümrük birliğinden ayrılma tercihi göz önüne alındığında, herhangi bir çözümün Brexit'in etkilerini tamamen ortadan kaldırmak yerine en aza indirebileceğini söyledi.

Komiser, iki tarafın da AB iç pazarına özel erişimini sürdürürken, protokolün Kuzey İrlanda'daki günlük yaşam üzerindeki etkisini sınırlamak için görüşmelerini sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: Euronews