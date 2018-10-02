İngiltere resti çekti: Anlaşma olmadan da çıkarız

İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab Muhafazakar Parti'nin Birmingham kentinde yapılan konferanstaki konuşmasında, "Eğer Avrupa Birliği (AB)'den gelen tek teklif İngiltere'nin birliğini tehdit ediyorsa, o zaman AB'den hiçbir anlaşmaya varmadan çıkmaktan başka seçeneğimiz kalmaz. AB, bizi arka kapıdan kilitleyemeye çalışıyor. Anlaşmasız bir çıkış, Birlikte kalmaktan daha iyi. Bu hükümetin ya da herhangi bir İngiliz hükümetinin bir tür ekonomik ambargo tehdidiyle ülkenin çıkarlarına aykırı tek yanlı bir anlaşma imzalamaya zorlanabileceğini düşünmek bile imkansızdır." dedi.

İngiltere'nin en büyük ticaret ortağı olan AB'den ayrılacak olması, ayrılma şartları ya da yapılabilirse anlaşma maddeleri konusundaki belirsizlik iş dünyasındaki karamsarlığı arttırmaya devam ediyor.

Brexit sonrası ekonomik ortaklıklar konusunda teklif edilen "Süper Kanada" ve "Chequers" anlaşmaları da ucu açık diğer anlaşmalar olarak sırada bekliyor.

Birleşik Krallık Başnakanı Theresa May'in teklif ettiği "Chequers" modeli serbest ticaret anlaşması üzerine kurulu.

"Süper Kanada" modeli ise daha keskin çözüm önerileri sunuyor.

Brexit müzakerelerindeki en hassas konuların başında Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti fiziki sınırı konusunda ise henüz net bir yol çizilmiş değil.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net