Katalan liderlerin iadesinin önü açıldı

İspanyol yargısından kaçan ayrılıkçı Katalan liderlerin hukuki durumuyla ilgili İspanya, Belçika ve Avrupa Birliği (AB) mahkemeleri arasındaki adli süreç devam ediyor.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin yurt dışına kaçan Katalan siyasetçiler için Avrupa arama, tutuklama ve iade emri çıkarma yetkisini onayladı.

Adalet Divanı, eski Katalonya Kültür Bakanı olan ve 28 Ekim 2017'de İspanyol yargısından kaçarak Brüksel'e giden Lluis Puig'in İspanya'ya iade edilmesi talebinin 2020 yılında Belçika mahkemesince reddedilmesine yapılan itiraz üzerine toplandı.

İspanya Yüksek Mahkeme Yargıcı Pablo Llarena'nın itirazını haklı bulan Avrupa Adalet Divanı, Belçika mahkemesinin Avrupa iade emrini reddetme yetkisinin olmadığını belirtti.

Adalet Divanı'nın bir üst mahkemeye itiraz yolu olmayan bu kararının Puig'in yanı sıra, onunla birlikte aynı dönemde (Ekim 2017) İspanyol yargısından yurt dışına kaçan eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont, eski Katalonya Sağlık Bakanı Antoni Comin, eski Katalonya Tarım bakanı Meritxell Serret ve eski Katalonya Eğitim Bakanı Clara Ponsati için de emsal olduğu ve İspanya'ya iadelerin önünü açtığı belirtiliyor.

Karara tepkiler

Katalan basınına yaptığı açıklamada "Karar, bizi eve dönmeye bir adım daha yaklaştırıyor." diyen Puig, Adalet Divanı'nın kararı sonrasında İspanya'nın yeni bir Avrupa arama, tutuklama ve iade emri çıkarmasını beklediğini ve bunun durumlarını daha da zorlaştıracağını söyledi.

Avrupa Parlamenteri olan eski Katalonya Hükümet Başkanı Puigdemont ise Adalet Divanı'nın kararıyla "İspanya'ya iadelerinin çıkmaz sokağa girdiğini" savundu.

Katalonya'daki ayrılıkçı girişimler

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yasa dışı düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından dönemin Katalonya özerk parlamentosu 27 Ekim 2017'de açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Bu gelişmelerin ardından dönemin Katalonya özerk hükümet başkanı Puigdemont ve bazı hükümet üyeleri yurt dışına kaçmış, bazıları ise İspanya'da kalıp yargılanmıştı.

Diğer yandan İspanya'da mevcut durumda iktidarda olan sol koalisyon hükümeti, Katalonya özerk hükümeti ile yürüttüğü "normalleşme süreci müzakereleri" kapsamında geçtiğimiz ay ceza yasasında değişiklik yaparak, ayaklanma gibi ağır suçların cezalarını hafifletmişti.

İspanya'dan kaçan Katalan siyasetçiler, son yapılan yasal değişikliklerden dolayı İspanya'ya dönmeleri halinde "kamu malını kötüye kullanma ve emre itaatsizlik" suçlarından yargılanacak.

Bu suçlardan ilki 4 ila 12 yıl hapis ve 10 ila 20 yıl kamu görevinden men, ikincisi ise 6 ay ila 2 yıl kamu görevinden men cezalarını içeriyor.