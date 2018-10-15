Kimyasal silahlara karşı AB’den yeni sistem

Lüksemburg'da toplanan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyinden kimyasal silahların yayılmasına karşı yeni yaptırım sistemi kararını onayladı. AB’nin, kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanımına katkı sağlamış yer ve uyruk fark etmeksizin kişi ve şirketlere yönelik yaptırım uygulayabileceği açıklandı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, yeni sistem kararının, dünyanın farklı yerlerinde kimyasal silah saldırılarının artması sonucu alındığı ifade edildi.

Kimyasal silahların geliştirilmesine mali, teknik yardım sağlayan ya da bu silahların üretilmesini teşvik eden kişi ve şirketler yaptırımların hedefinde olacak.

Yaptırımlar seyahat yasağı, kişiler ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulması ve AB kurum ile yetkililerinin bu listelerde yer alanlara fon sağlamasını yasaklayacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net