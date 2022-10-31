banner39

Kosovadan AB’ye üyelik adımı

Kosova, aralık ayında Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusunda bulunmayı planlıyor.

Avrupa Birliği 31.10.2022, 13:16 31.10.2022, 16:26
Kosovadan AB’ye üyelik adımı

Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi’nin siyasi müşaviri Klisman Kadiu, hükümetin AB dönem başkanlığını yürüten Çekya ile bu konuda tüm gerekli adımları attığını söyledi.

Priştine’nin aralık ayı içerisinde üyelik başvurusu yapmayı planladığını duyuran Kadiu, ülkenin ilk hedefinin aday statüsü kazanmak olacağını belirtti.

Kaynak: Balkan News

#Kosova #avrupa birliği #üyelik
Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?