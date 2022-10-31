Kosovadan AB’ye üyelik adımı

Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi’nin siyasi müşaviri Klisman Kadiu, hükümetin AB dönem başkanlığını yürüten Çekya ile bu konuda tüm gerekli adımları attığını söyledi.

Priştine’nin aralık ayı içerisinde üyelik başvurusu yapmayı planladığını duyuran Kadiu, ülkenin ilk hedefinin aday statüsü kazanmak olacağını belirtti.

Kaynak: Balkan News