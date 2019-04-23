Macar Bakan Avrupalıların ihtiyaçlarını bilen AB Başkanı istedi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Juncker'in İngiltere'yi AB'de tutamadığını, göçmenlerin ise Avrupa'ya girişine engel olamadığını iddia ederek Juncker'ın başarısız bir lider olduğunu savundu.

Macar hükümetinin göçmen taraftarı yöneticilere karşı mücadelesini devam ettireceğini belirten Szijjarto, "Avrupa'nın, Avrupalı insanların ihtiyaçlarını bilen ve Avrupalıların çıkarları koruyacak yeni yöneticilere ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Szijjarto ayrıca, Avrupalıların tam olarak ne istediklerini bildiğini ve bu isteklerini mayıs ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ifade edeceklerini kaydetti.

Juncker, Almanya'da yayımlanan Berliner Morgenpost isimli gazeteye yaptığı açıklamada, AP seçim kampanyası süresince AB Komisyonu'na karşı yöneltilen asılsız iddialara karşı mücadele edeceklerini belirterek, ''Başbakan Viktor Orban'a göre İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılmasından ben sorumluyum ama incelendiğinde bunun tam tersi hakkında birçok ikna edici kanıt mevcut.'' diye konuşmuştu.