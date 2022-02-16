Macaristan'la Polonya'yı üzecek karar

Polonya ve Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu.

Avrupa Parlamentosu, 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden bu ülkelerin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'da yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Polonya ve Macaristan’a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmişti. Polonya ve Macaristan da buna itiraz etmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, temyiz edilemeyecek bu kararla iki ülkenin itirazlarını reddetti. Böylece iki üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önü açıldı.

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan'da özellikle yargı bağımsızlığı gibi demokratik standartların aşındığını belirterek, bu ülkelerin durumu düzeltmemesi halinde "yetkilerini kullanmaktan çekinmeyeceğini" bildirmişti. Hukukun Üstünlüğü 2021 raporunda Polonya'da son 6 yıldaki reformlarla yargı sistemi üzerinde hükümetin etkisinin arttığı eleştirisi yapılmıştı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin "ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan üstün olduğuna" yönelik kararı da AB tarafından eleştirilmişti. AB yönetimi, AB yasalarının ulusal yasaların üzerinde olduğunu, AB Adalet Divanının kararlarının üye ülkeler için bağlayıcı olduğunu vurgulamıştı.

Raporda, Macaristan ise yolsuzlukla mücadele yetersiz kalan tedbirler konusunda eleştirilmiş, ülkede medyada çoğulculuğun tehlike altında olduğu ifade edilmişti.

AB Komisyonu, Polonya ve Macaristan hakkında eşcinsellerin haklarına saygı gösterilmediği gerekçesiyle yasal süreç başlatmıştı.