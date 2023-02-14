Metsola, "Rusya için özel mahkeme" istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile Brüksel'de bir araya geldi ve ikili görüşmenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair nihai amacın barış olduğunun altını çizen Metsola, "Hepimiz barış istiyoruz. Özgürlük ve adalet olmadan barış, barış değildir. Bu nedenle AP, büyük bir birlik içinde Ukrayna'ya karşı saldırı suçu için özel bir mahkeme kurulması çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Metsola, Ukraynalılara karşı işlenen savaş suçları olduğunu belirterek, "Rusya, işlediği suçlar nedeniyle hesap vermeli. Kişileri bir masaya oturtmak ve bu mahkemenin kurulması için bir çözüm bulunması gerekiyor ve buna çağrıda bulunuyoruz, çağrıda bulunmaya da devam edeceğiz. Bu konuda AP'nin itici güç olmaya başladığını söyleyebilirim. Bunun için bastıran biziz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Özel bir mahkeme oluşturmalıyız"

Letonya Cumhurbaşkanı Levits de Avrupa Birliği'nin (AB) birlikte hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa ülkelerine daha hedef odaklı hareket etmesi çağrısında bulundu.

AB içinde demokrasinin sorunlarından birinin de popülizm olduğunu belirten Levits, şunları kaydetti:

"Özellikle, AB'deki sorun; hukukun üstünlüğüne dair çünkü siyasi olarak meşrulaştırılmış parlamento ve hükümet ile bağımsız yargı arasındaki dengeyi değiştirmeye yönelik popülist talepler vardır. Anayasal demokrasi ancak denge korunursa işleyebilir. Bu nedenle hukukun üstünlüğü sorununu da ele almamız gerektiğini düşünüyorum ve eminim ki hepimiz, ülkelerimizde ulusal düzeyde demokrasinin işleyişi için hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez olduğunu anlıyoruz."

Levits, Rusya'nın emperyalizm ve 19. yüzyıldaki ırkçılık ideolojisiyle hareket ettiği değerlendirmesinde bulunarak, "Rusya'yı saldırgan bir devlet olarak hesaba katmalı ve bu konuda gerçekçi olmalıyız." dedi.

Rusya'nın suçları nedeniyle mahkeme kurulması fikrini desteklediklerini vurgulayan Levits, "Özel bir mahkeme oluşturmalıyız. Uluslararası toplum, bunu zaten daha önce Yugoslavya, Kamboçya örneklerinde yaptı. Bu nedenle Rusya örneğinde bunu yapmak artık çok daha gerekli." ifadesini kullandı.