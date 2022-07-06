Miçotakis'ten AP'de garip ifadeler

Kyriakos Miçotakis, ABD Kongresinin ardından Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada da Türkiye’yi şikâyet etti ve Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması gerektiğini savundu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), "Burası Avrupa" oturumları kapsamında yaptığı konuşmada Türkiye'ye sataşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere atıfta bulunarak, "Kesin olan bir şey var: Yunanistan, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kimsenin sorgulamasına izin vermeyecektir ve eminim ki, devam eden bu mücadelede hepiniz bizim yanımızda olacaksınız" dedi.

"Devletler arasındaki anlaşmazlıklar kabadayılıkla değil hukukla çözülmeli"

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasının aksine AP'de Miçotakis'e yönelik ilgi oldukça düşüktü.

Miçotakis'in konuşmasının başından neredeyse sonuna kadar yarısından fazlası boş olan salon, sıra oylama oturumuna geldiğinde doldu. Çok az alkış alan Miçotakis, tavrının başından bu yana net olduğunu belirterek, "Tehditlere kapıyı kapatıyoruz. Pencereleri barış girişimlerine açık tutuyoruz" dedi.

Miçotakis, devletler arasındaki anlaşmazlıkların kabadayılıkla değil uluslararası hukukla çözüldüğünü söyledi.