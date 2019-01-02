Mogherini: ABD, Avrupa'nın İran'la ilişkilerine karar veremiyor

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini, ABD’nin politikalarını Avrupa’ya dikte edemediğini, 28 üyeli bloğun Washington’un İran ile olan ticari ilişkileri konusunda karar vermesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Mogherini Livemint haber kanalına 01 Ocak 2019 tarihinde verdiği röportajda, “28 üye devletin birliği olarak ve uluslararası topluluğun geri kalanıyla birlik olarak, nükleer bir anlaşmayı korumak için çalışıyoruz” dedi. “Bu çalışmanın bir kısmı, İran'la meşru bir iş yapmak isteyen firmalara izin verilmesini garanti etmemizi gerektiriyor. Şu an üzerinde çalıştığımız şey şu: İran'la meşru bir iş yürütme peşinde olan ekonomik aktörlere yardımcı olacak, korunacak ve güvenini sağlayacak araçlar” dedi.

Mogherini, “Biz Avrupalılar yabancı bir gücün - en yakın arkadaşımız ve müttefikimiz bile - başka bir ülkeyle olan meşru ticaretimizle ilgili kararlar aldığını kabul edemiyoruz. Bu, temel bir egemenlik unsurudur ve bu yansımanın yalnızca Avrupa'da değil, dünyanın diğer bölgelerinde de gerçekleşmesi doğaldır. ” yorumunda bulundu.

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı ​​şirketleri cezai önlemlerden korumak için yeni bir yasa da dahil olmak üzere İran'a yaptığı yaptırımlara karşı koyma sözü verdi.

8 Mayıs'ta ABD başkanı Trump ülkesini, 2015 yılında Viyana'da gerçekleştirilen nükleer anlaşma olan Ortak Kapsamlı Eylem Planından (JCPOA) çıkardı. 6 Ağustos’ta, İran’a birçok yaptırım uygulayan bir karar aldı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci partisi 4 Kasım’da yürürlüğe girdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 13:27