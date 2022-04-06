Nazi selamı veren milletvekiline ceza

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, şubat ayında Polonya ve Macaristan'a yönelik hukukun üstünlüğü tartışmalarının yapıldığı AP'de Nazi selamı verdiği için Bulgar milliyetçisi milletvekili Angel Dzhambazki'ye 2 bin 28 euro para cezası verdi.

Metsola, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, Parlamento içtüzüğünün 176'ncı maddesine dayanarak Dzhambazki'ye ‘Nazi selamına benzer uygunsuz davranışta bulunduğu’ gerekçesiyle 6 günlük ödenek kesintisi uygulanacağını söyledi.

Metsola, Dzhambazki'nin davranışının AP'nin saygınlığının sorgulanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Söz konusu kararın, Bulgar milletvekiline 31 Mart'ta iletildiğini dile getiren Metsola, Dzhambazki'nin parlamento kurallarına uygun olarak itiraz hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Bulgar Ulusal Hareketi Partisinden (VMRO) milletvekili Dzhambazki, şubatta Fransa'nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda kürsüye çıkarak konuşma yapmıştı.

AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubu bünyesinde partisini temsil eden Dzhambazki, konuşmasında Avrupalı parlamenterlere hitaben "Ne söyleyeceğimizi ve ne yapamayacağımızı sizin belirlemenize izin vermeyeceğiz. Çok yaşa Orban ve Fidesz, çok yaşa Kaczynski ve PiS (Hukuk ve Adalet Partisi), çok yaşa Bulgaristan ve ulus devletimiz." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Dzhambazki, salondan çıkarken sol eliyle ceketinin önünü ilikleyip, sağ elini de öne yukarı doğru uzatarak birkaç saniye havada tutmuştu.

Kaynak: Euronews