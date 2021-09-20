Polonya günlük 500 bin euro ödeyecek

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'nın Çekya sınırındaki Turow açık ocak linyit madenindeki operasyonlarını durdurması için daha önceki mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'na günlük 500 bin euro (585 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.

AB'nin en yüksek yargı makamı olan Avrupa Adalet Divanı, mayıs ayında Polonya'nın, Çekya ve Almanya sınırındaki Turow linyit kömür ocağının derhal kapatması yönünde karar vermişti.

Polonyalı kamuya ait enerji şirketinin, madenin lisansını cevherin biteceği tarih olarak öngörülen 2044 yılına kadar uzatılması isteğine Varşova'nın sıcak bakması üzerine Çekya, Adalet Divanı’na mart ayında başvurmuş ve madenin geçici süreyle kapatılmasını talep etmişti.

Prag'ın başvurusunu karara bağlayan mahkeme, Polonya'daki madenin 'Çekya'daki yeraltı su seviyesini düşürdüğü ve havayı kirleterek, bölgedeki Çek halkına zarar verdiği" kanaatine varmıştı.

AB Komisyonu, 7 Eylül'de, Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye para cezası vermesini istemişti.

Bunun üzerine pazartesi günü yeniden toplanan Avrupa Adalet Divanı, talep edilen günlük 5 milyon euro meblağı, 500 bin euro olarak belirledi.

Lüksemburg merkezli mahkemeden yapılan açıklamada, "Polonya'nın, Turow madenindeki linyit çıkarma faaliyetlerini durdurmadığı için Avrupa Komisyonu'na günlük 500 bin euro para ceza ödemesine hükmedildi" denildi.

Almanya da aynı madenden şikayetçi

Polonya sınırındaki Alman kenti Zittau, yine aynı gerekçelerle Turow madenini ocak ayında Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etmişti.

Bugüne kadar 930 milyon ton linyit kömürünün çıkarıldığı Turow maden yatağında, 260 milyon ton kadar kömür kaldığı tahmin ediliyor.

Yıllık çıkarılan kömür ise bölgedeki elektrik santralinin ihtiyacına göre 6 ile 9 milyon ton arasında değişiyor.

Polonya'da enerji üretiminde kömür madenleri önemli yer tutuyor

Polonya, enerji üretiminin yüzde 48’ini kömür madenlerinden sağlıyor.

Bunun yüzde 17’si de Turow maden yatağından sağlanıyor.

Polonya'nın bu bölgesinin 2030 yılından sonrada kömür üretimine devam etmesi, çevre duyarlı enerji kaynaklarının kullanılması için iddialı bir kampanya başlatan AB'nin, enerjide geçiş dönemi fonlarından mahrum olmasını yol açacak.

Kaynak: Euronews