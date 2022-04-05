Rus kömürünü de almayacaklar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Uyrayna’yı işgal eden Rusya’ya yeni yaptırım olarak üye ülkelerin Moskova’dan kömür satın alımına son vermesini önerdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Rusya lideri Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini savundu.

Kiev bölgesinde “iğrenç suçlar” işlendiğini kaydeden AB Komisyonu Başkanı, Rus ordusunun Ukraynalı sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğüne dair kanıtlar olduğu görüşünü dile getirdi.

AB ülkelerinin her yıl 4,4 milyar dolar değerinde Rusya’dan kömür ithal ettiğini hatırlatan Von der Leyen, Brüksel'in Moskova'ya ilave yaptırımlar için hazırlıklar yaptığını aktardı.

Kaynak: Euronews