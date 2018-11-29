Schengen’e sınırlama çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin altı ay yerine iki ay süreyle uygulanmasını ve uygulamanın en fazla bir yıl boyunca geçerli olmasını istedi.

AP Genel Kurulu, Schengen bölgesinde iç sınır kontrollerine ilişkin metni onayladı. AP üyeleri tarafından 241 "hayır" oyuna karşı "319" evet oyuyla kabul edildi.

Talep metninde, Schengen bölgesindeki iç sınır kontrollerinin iki yıl yerine en fazla bir yıl süreyle uygulanması çağrısı da yer aldı.

AP'nin ilgili AB bakanlarıyla müzakere pozisyonunu belirleyen metinde, iç sınır kontrollerinin serbest dolaşımı olumsuz etkilediği, bu nedenle kontrollere kamu düzeni ve iç güvenliği tehdit eden istisnai durumlarda başka çare bulunamaması halinde başvurulması gerektiği ifade edildi.

AB'de düzensiz göçmen krizinin 2015'te patlak vermesinin ardından halihazırda Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç'te iç sınır kontrolleri uygulanıyor.

Fransa ise terör tehdidi nedeniyle sınır kontrolü uygulayan Schengen ülkeleri arasında yer alıyor.

Son yaşanan gelişmeler AB’nin parçalanmasına doğru giden yolu hızlandıracağı yorumlarına neden oluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net