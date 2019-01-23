‘Sophia Operasyonu’ ile ilgili AB’den açıklama 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Almanya ve İtalya'nın, düzensiz göçle mücadele için kurulan Sophia Operasyonundan çıkacağını duyurmasına ilişkin, "Bana göre, Sophia Operasyonu devam etmeli ancak buna karar verecek olan üye devletler." diye konuştu.

Avramopoulos, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Sophia Operasyonunun bir "başarı hikayesi" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, Alman gemilerinin operasyondan çekilmesinin önceden planlanan rutin bir durum olduğunu söyledi.

Üye devletlerle konuya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktaran Avramopoulos, İtalya'nın Sophia Operasyonunun yürütme merkezini kapatmasının kendi iradesinde olduğunu belirtti.

Avramopoulos, "Bana göre, Sophia Operasyonu devam etmeli ancak buna karar verecek olan üye devletler." diye konuştu.

Almanya ve İtalya'nın, göçmen politikasını protesto etmek için Sophia Operasyonundan çıkacağını duyurması AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele misyonunu tehlikeye attı.

Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için oluşturduğu misyon, 2015 yılında, merkezi Roma'da kurulmuştu. Mevcut durumda İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Slovenya ve İngiltere, misyona askeri gemileriyle destek veriyor.

Uluslararası Göç Örgütünün resmi rakamlarına göre, 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya 4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 idi. 2018 yılında Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 80'i İspanya kıyılarının olduğu güzergahı kullandı.

Kaynak: AA