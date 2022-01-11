Suçu ispatlanamayan kişilerin verileri silinecek

Avrupa Birliği polis ağı Europol'e herhangi bir suçtan sorumlu bulunmayan kişilere ait verileri silmesi talimatı verildi.

Europol'le ilgili yürütülen bir soruşturmada emniyet gücünün masum vatandaşlarla ilgili bilgi topladığı ve sakladığı tespit edilmişti.

Teşkilattan verilerin tutulma süresi için belirlenen güvenlik standartlarını aşan durumlardaki tüm bilgileri silmesi istendi. Herhangi bir suç unsurunun ispatlanamadığı durumlarda veriler en fazla altı ay saklanabiliyor.

Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS) 2019 yılında başlatılan soruşturma sonucunda alınan karar üzerine talimatın Europol'e 3 Ocak'ta gönderildiğini açıkladı.

EDPS iki yıl önce bireylerin temel haklarına risk teşkil edecek şekilde çok büyük hacimlerde veri sakladığı için Europol'e kınama verildiğini hatırlattı.

Denetleme otoritesi o tarihten bu yana Europol'ün bazı önlemler hayata geçirdiğini fakat verilerin korunma süresi ile ilgili taleplere uymadığını vurguladı. EDPS açıklamasında "Bu Europol'ün verileri gereğinden fazla sakladığı anlamına geliyor," ifadelerine yer verildi

Polis teşkilatının 3 Ocak itibariyle süresi dolmuş ve silinmemiş verileri imha etmesi için 12 ayı bulunuyor.

Kaynak: Euronews