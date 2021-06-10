Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlayacak

Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 ülkeden 40 uzmanın katılımıyla oluşturulan ekip, EURO 2020 sürecinde kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sunacak.

Türkiye'den emniyet görevlilerinin de yer alacağı özel ekip, siber suçlar, terörizm, bahis, şike gibi suçların yanı sıra taklit ürün satışı ve sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu gibi sahtecilik faaliyetlerini önlemeyi amaçlıyor.

Hollanda Polisi'nin koordinasyonunda, Europol Uluslararası Polis Koordinasyon Merkezi'nin (IPCC) altında görev yapacak özel ekibin, turnuvanın gerçekleşeceği ülkelerdeki emniyet birimleri arasındaki koordinasyonu hızlandırması hedefleniyor.

Europol Direktörü Catherine De Bolle, konuya ilişkin açıklamasında, "EURO 2020'de 24 milli takımın Avrupa'nın 11 farklı şehrinde maç yapacak olması güvenlik alanındaki iş birliğini çok daha önemli hale getirdi." ifadelerine yer verdi.

Europol Uluslararası Polis Koordinasyon Merkezi'nin başında bulunan Max Daniel ise "Önceki tecrübelerimiz farklı ülkelerden emniyet birimleri arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımının kamu güvenliği açısından çok önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, tarihinde ilk kez 11 farklı ülkede yapılacak.