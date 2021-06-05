Üçüncü dalga yaptırım hazırlıkları

Avrupa Birliği Myanmar'daki askeri yönetime ve onun ekonomik çıkarlarına yönelik yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Reuters'e verdiği röportajda Myanmar'da 1 Şubat'ta yönetime el koyan cuntaya karşı üçüncü dalga yaptırımlar olacağını belirtti.

Darbeden bu yana Avrupa Birliği, cuntaya mensup 21 asker ve sivilin varlıklarını dondurma ve bu kişilere seyahat yasağı uygulama kararı aldı. Yine Avrupa vatandaşlarının ve Avrupalı şirketlerin bu kişilere fon sağlaması da yasaklandı.

Nisan ayına açıklanan yaptırımların hedefine ise ordunun kontrolündeki şirketler olan Myanma Economic Holdings Limited ve Myanmar Economic Corporation vardı. Avrupalı yatırımcı ve bankaların bu şirketlerle iş yapması yasaklanmıştı.

Diğer batılı ülkelerle birlikte AB'nin aldığı yaptırım kararları henüz cuntayı demokrasiye geçiş adımları atma, siyasi tutukluları serbest bırakma ve devrik hükümetle diyalog kurma yönünde ikna etmiş değil.

Darbe sonrası krize giren Myanmar'da cunta karşıtı gösterilere askeri yönetim sert müdahalede bulunmuştu. Diğer taraftan da ülkedeki birçok etnik grup cuntaya karşı silahlanmaya başlamıştı.

Myanmar'ın da üyesi olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) büyükelçileri ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen Borrell Myanmar'daki istikrarı yeniden sağlanması için diplomatik çabalara ASEAN'ın liderlik etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Euronews