Ukrayna'nın AB üyeliği çantada keklik değil

Avrupa Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olağanüstü oturum düzenledi.

Oturuma video bağlantıyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel kürsüye geldi.

Zelenskiy'in, Ukrayna'nın AB'ye aday ülke olarak tanınması başvurusunu aldıklarını aktaran Michel, "AB olarak zamana uygun davranmamız gerekiyor. Bu zor olacak." diye konuştu.

Michel, "Ukrayna'nın AB'ye üyeliği konusunda Avrupa'da farklı görüşlerin olduğunu biliyoruz." dedi.

Öncelikle AB Komisyonunun Ukrayna'nın adaylığı hakkında görüş bildirmesi, ardından konunun Konseyin sorumluluğuna geleceğini anlatan Michel, "Konsey, yapılan bir ölçüde sembolik, siyasi ve meşru talebi ciddi biçimde değerlendirmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Michel, bu konu masaya geldiğinde uygun tercihi kararlı ve net biçimde yapacaklarını ifade etti.

Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğine işaret eden Michel, Rusya'nın sadece Ukrayna'ya değil aynı zamanda demokrasi, uluslararası hukuk ve insan haklarına da saldırdığını vurguladı.

Michel, "Rusya, geri çekil, evine dön ve konuşalım." ifadesini kullandı.

Rusya'ya çeşitli ekonomik yaptırımlar da uyguladıklarını anımsatan Michel, "Bu yaptırımların bize de maliyeti olacak. Bu maliyeti ödemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa, Ukraynalıların yanında olacak"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de savaşın yıllar sonra Avrupa'ya geri döndüğünü, binlerce kişinin bombalardan kaçtığını, birkaç gün içinde çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"Putin, Ukrayna'nın var olmayacağına karar verdi. Bunu asla kabul etmeyeceğiz." diyen von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, özgürlüklere yönelik olduğunu, bunun "otokrasiyle demokrasinin çatışması" olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Avrupalıların Ukraynalılara evlerini açtığını kaydetti ve "Avrupa ilerleyen haftalarda ve aylarda da Ukraynalıların yanında olacaktır." diye konuştu.

AB ülkelerine sığınan Ukraynalılar için geçici koruma mekanizmasını harekete geçirmeyi teklif ettiklerini hatırlatan von der Leyen, "Bunu hemen yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB tarihinin en ağır yaptırımlarını Rusya'ya karşı hayata geçirdiklerini hatırlatarak "Putin'in savaşı finanse etmesini engellemeliyiz." dedi.

Avrupalılara mesaj: "Yaptırımların bize de bedeli olacak"

Ukrayna'ya askeri, insani ve mali yardımları sürdüreceklerini vurgulayan von der Leyen, yaptırımların Avrupa ekonomisi için de bedeli olacağını ancak bunu göğüslemeleri gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Avrupalılara dürüstçe söylemek istiyorum. İki yıl salgınla boğuştuk ve hepimiz ekonomik toparlanmamıza odaklanmayı diliyorduk. Ancak Avrupa halkının bu zalim saldırıya karşı dik durmamız gerektiğini anladığına inanıyorum. Özgürlüğümüzü korumamızın bir bedeli olacak. Bu, belirleyici bir dönem ve bu bedeli ödemeye razıyız. Çünkü özgürlüğe paha biçilemez. Bugünkü yatırımlarımız bizi gelecekte daha bağımsız kılacak. Öncelikle enerji bağımsızlığımızı düşünüyorum. Bizi bu kadar tehdit eden bir tedarikçiye bu kadar bağımlı olamayız."

Borrell: "Kapasitemizle dünyayı ve Putin’i şaşırttık"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin son krizden sonra güvenlik konularındaki çalışmalarını artırması gerektiğini vurguladı.

"Savaşı önlemek için caydırıcılık kapasitemizi artırmalıyız." diyen Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasıyla AB'nin çok sert ve hızlı hareket ettiğini, bunu kimsenin beklemediğini söyledi.

Borrell, "Putin son günlerdeki tepkimizi beklemiyordu. Özgürlüklerimizden taviz vermeyeceğimizi Putin'e gösteriyoruz." diye konuştu.

AB'nin 24 saat içinde Ukrayna'ya askeri yardımlar için 500 milyon avroluk bütçe çıkardığını hatırlatarak bunun "AB'nin hızlı karar alamadığına" yönelik tabuyu yıktığını kaydetti.

Borrell, AB'nin ciddi bir kapasiteye sahip olduğunu, bunu kullanacağını vurgulayarak "AB bir barış birliğidir ve başka bir ülkeye silah sağlayamaz deniyordu. Evet sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Borrell, "Kapasitemizle dünyayı ve Putin'i şaşırttık. Bu yolda devam etmeliyiz." dedi.

"Ukrayna bugün medeni dünyanın sınırını savunuyor"

Avrupa Parlamentosundaki olağanüstü oturumda Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk da video bağlantısıyla konuşma yaptı.

"Ukrayna bugün medeni dünyanın sınırını savunuyor." diyen Stefançuk, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına saldırdığını söyledi.

Stefançuk, "Yol ayrımındayız. Avrupa bir saldırganla mücadele ediyor. Bu sınamaya bütün medeniyetin birlikte karşı koyması çok önemli." diye konuştu.

Stefançuk, Ukrayna'nın düşmesi halinde Rusya saldırganlığının nerede duracağını hiç kimsenin bilemeyeceğini ifade etti.

Avrupa'nın stratejik düşünmesi ve Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğine işaret eden Stefançuk, Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesi çağrısında bulundu.