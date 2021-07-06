Ursula von der Leyen'den Kıbrıs açıklaması: İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs sorununun çözümü için savunduğu tez olan iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğini söyledi.
Avrupa Birliği 06.07.2021, 22:58
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs için iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğine dair kesin tutumunu yineledi.
Slovenya'nın AB Başkanlığı'nın başlatılması dolayısıyla Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan von der Leyen, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü söyledi.
Erdoğan'ın 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyaretle ilgili çok net bir mesaj verdiğini kaydeden von der Leyen, "Kendisine bu konuda çok hassas olduğumuzu, bu ziyaretin gidişatını izleyeceğimizi ve AB'nin iki devletli çözüme atıfta bulunan hiçbir şeyi kesinlikle kabul etmeyeceğini açıkça söyledim" dedi.
Kaynak: Gazete Duvar
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