Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü cezaevindeki isme verildi

"Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü", Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2013 yılından itibaren insan hakları alanında veriliyor.

AKPM Başkanı Tiny Kox, "Günümüz Rusya'sında iktidara karşı durmak inanılmaz bir cesaret gerektirir. Bugün bu cesareti Sayın Kara-Murza hapishanedeki hücresinden gösteriyor." dedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert şekilde eleştiren muhaliflerden biri olan Kara-Murza, Kremlin'in Ukrayna işgaline tepki gösterdiği için nisan ayında cezaevine konulmuştu.

'Vatana ihanet'le suçlanan Rus aktivist, suçlu bulunması halinde yirmi yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Eşi adına ödülü alan Yevgeniya Kara-Murza, törende yaptığı konuşmada, "Mevcut Rus yetkililer (amaçları bu olmasa da) gerçek bir vatansever portresi çizdiler. Vladimir Putin hükümeti böyle insanları hain olarak görüyor. Partnerim, en iyi arkadaşım ve çocuklarımın babasıyla daha fazla gurur duyamazdım." ifadelerini kullandı.

Yevgeniya Kara-Murza, eşinin hapishaneden yazdığı mektubu okudu.

Kara-Murza mektubunda, "Putin, Ukrayna'yı acımasızca işgale başlayarak ülkemizde hakikate karşı da bir savaş başlattı." ifadesine yer verdi.

"Vladimir Putin'in Rusya'sında gerçeği söylemek devlete karşı işlenmiş bir suç olarak görülüyor." diyen Kara-Murza, ödülü Rusya'daki diğer siyasi mahkumlara adadığını ve ödülle birlikte verilecek paranın onların aileleri için harcanacak bir fona aktarılacağını belirtti.

"Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü", komünizmin çöküşünün ardından Çek Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan eski Çek muhalif, oyun yazarı ve düşünce insanı olan Vaclav Havel'in (1936-2011) adını taşıyor.

Havel, 1968'deki 'Prag Baharı'ndan sonra gerçekleşen Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'yı işgali sonrası kara listeye alındı.

Siyasi faaliyetlerde bulunması ve yazı yazması yasaklanan Havel, yaklaşık 4 yıl cezaevinde kaldı.

Keza 1989'daki Kadife Devrim'in öncüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Euronews