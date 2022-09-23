Von der Leyen'den Giorgia Meloni'ye demokrasi mesajı

Leyen, İtalya'yı demokratik ilkelerden uzaklaşması halinde sonuçları konusunda uyardı.

ABD'deki Princeton Üniversitesi'ndeki bir soruyu cevaplayan Leyen, "Herhangi bir demokratik hükümet bizimle çalışmaya istekli olursa, birlikte çalışırız" dedi.

AB'nin Budapeşte ve Varşova politikasını hatırlatan Leyen, "İşler zor bir yöne giderse, Macaristan ve Polonya ile ilgili olduğu gibi, araçlarımız var" ifadesini kullandı.

Anketler, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri'nin (FdI) seçimlerde ilk sırada çıkacağını gösteriyor.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz günlerde "yolsuzluk" nedeniyle Macaristan'a sağlanan yaklaşık 7,5 milyar euroluk fonu askıya alma yönünde görüş bildirdi.

AB, Polonya ve Macaristan'da "demokrasinin baltalanması" anlamına geldiğini söylediği uygulamalara yanıt olarak iki yıl önce mali yaptırımı hayata geçirmişti.

Kaynak: Euronews