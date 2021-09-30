Von der Leyen'den Sırbistan-Kosova krizi hakkında açıklama

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Kosova ile Sırbistan arasında araçların sınır geçişiyle ilgili krize çözüm bulunacağından emin olduğunu söyledi.

AB Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek AB-Batı Balkan Zirvesi öncesinde bölge ülkelerini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan'ın Niş kentinde Niş-Brestovac demir yolu iyileştirilme çalışmalarının başlangıç etabına katılarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Kosova'nın Sırbistan araçlı plakalara geçici plaka vermesiyle başlayan ve Kosovalı Sırpların protestolarıyla devam eden krizin sona erdirilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek "Sürdürülebilir dostane bir çözümün bulunacağına eminim. Hepimiz mevcut durumdan endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Batı Balkanlar'da güçlü ilişkilerin kurulması gerektiğine işaret eden Von der Leyen, Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklediğini belirtti

Vucic de Kosova ile kriz noktasında AB çatısında imzalanan tüm anlaşmalara harfiyen uyduklarını söyleyerek, "AB'nin dengeli yaklaşımından dolayı son derece memnunum. Von der Leyen, gerginliğin azalmasının ve diyalog sürecine geri dönülmesinin önemini vurguladı." dedi.

AB üyeliğinin Sırbistan için öncelik olduğunu kaydeden Vucic, ileriki dönemde enerji alanındaki yatırımlara odaklanacaklarını söyledi.

Von der Leyen; Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan temaslarının ardından Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek.