Von der Leyen'den yeni dönem başkanına ziyaret

Von der Leyen, AB dönem başkanlığını bugün devralan Slovenya'ya gelerek, Başbakan Janez Jansa ile görüştü.

Von der Leyen, ortak basın toplantısında, "Slovenya, AB için bir dönüm noktası olan ve Kovid-19'a karşı aşılamanın hızla ilerlediği bir zamanda dönem başkanlığını devraldı. AB dikkatli bir şekilde yeniden açılıyor. Yeni Nesil AB adlı kurtarma paketi bu durumda bir nevi motor görevi görüyor." dedi.

Salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırlanan kurtarma paketinin hızlı ve etkili ilerlemesinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, "Slovenya'nın dönem başkanlığı sırasında yaz arasına da girmeden olabildiğince çok sayıda ulusal düzeyde kurtarma planı bekliyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, kurtarma paketinin sürdürülebilir ve dijital olacağını belirterek, programın 800 milyar avro değerinde olduğunu söyledi.

AB'nin Batı Balkanlar'ın üyelik sürecini desteklediğini vurgulayan Von der Leyen, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlanması için gerekli ilerleme adımlarının atılmasını destekliyoruz." dedi.

Von der Leyen, Slovenya'dan dönem başkanlığı sürecinde AB Göç ve İltica Paktı'na destek beklediklerini, dönem başkanlığını yürüten ülkelerden hukuk alanında da önemli çalışmalar beklediklerini kaydetti.

Slovenya Başbakanı Jansa da Kovid-19 salgınının birçok ülkede olumsuz etki bıraktığını, AB'nin salgın krizine hızlı cevap vermeyi başardığını ifade etti.

Ülkesinin dönem başkanlığı döneminde Batı Balkan Zirvesine ev sahipliği yapacağını belirten Jansa, AB Komisyonu'nun Slovenya'nın 2,5 milyar avro değerindeki ulusal kurtarma planını onayladığını aktardı.

AB'ye 2004'te dahil olan Slovenya, AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.