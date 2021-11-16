Wagner Grubu'na yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği, Rusya'nın Batı Afrika'nın Sahel bölgesindeki Rus paralı askerlerine karşı yaptırımlarla ilgili taslak bir liste hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bakanların Mali konusunu görüştüğünü belirterek "Wagner Grubu'na karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmak için ortak bir arzu var" die konuştu.

Le Drian ayrıca olası yaptırımların Wagner Grubu ile çalışan şirketleri hedef alacağını da sözlerine ekledi.

Getirilecek yeni herhangi br yaptırımın uzun prosedürlerden kaçınmak için AB'nin varolan yaptırım kurallarına eklenmesi bekleniyor.

Fransa'nın duruşuna destek veren diplomatlar Reuters'a yapıkları açıklamada varlık dondurma ve seyahat yasağı gibi yaptırımların mahkemeden geri dönmesini önlemek için kanıt toplamak üzere belirli bir süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kaynak: Euronews