Zelenskiy, Avrupa'nın desteğinden memnun

"Brüksel'deki görüşmelerimiz çok somut, çok kesin oldu." diyen Zelenskiy, "Bize gerekli silahlar ve uçaklar dahil desteği vermeye hazır olduklarını duydum. Şimdi birtakım ikili görüşmelerim olacak. Savaş uçakları ve diğer uçaklar konusunu gündeme getireceğiz. Brüksel'de çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, "Hava savunma sistemlerimiz için sizlere çok minnettarız. Ama bunun hepimizin çıkarına olduğunu da vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Londra ziyareti

Brüksel'den önce gittiği Londra ve Paris görüşmelerine değinen Zelenskiy, "Londra ziyaretimizin sonuç verdiğini ve uzun menzilli füzeler ile pilotlarımızın eğitimi konusunda çözümlere doğru ilerlediğimizi düşünüyoruz." dedi.

Paris ziyareti

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Sholz ile Paris'teki görüşmesiyle ilgili soru üzerine şunları aktardı:

"Çok güçlü, çok önemli bir görüşme diyebilirim. Bu toplantıyı da olumlu görüyorum ve somut kararlardan bahsediyorum. Aslında pek çok şeyi kamuoyuna duyurmak istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, yeteneklerimizi geliştirmek için çalıştığımız. Ekipmandan bahsediyoruz ve tanklardan bahsediyoruz. Görüşmemizden de olumlu izlenimler aldım."

Ukrayna lideri, Londra, Paris ve Brüksel temaslarının sembolik mi yoksa somut sonuçlar hedefler nitelikte mi olduğuyla ilgili soruyu "Sonuç almadan dönmeye hakkım yok." diyerek yanıtladı.

Zelenskiy'nin Ukrayna'nın AB üyeliğiyle ilgili bir soruya verdiği karşılık ise salondakileri güldürdü.

"Bunu ben hepinize soruyorum." diyerek esprili yanıt veren Zelenskiy, gülerek, AB Konseyi Başkanı Charles'a hitaben "Charles, elbette üyeliğe bu yıl ihtiyacımız var. Bu yıl derken bu yılı kast ediyorum; 2,0,2,3." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yeni AB yaptırımları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya’ yönelik yeni yaptırım paketi hazırlığında olduklarını, bunu ilerleyen günlerde AB ülkelerine sunacaklarını bildirdi.

Yeni paketin “Rusya’nın dezenformasyonunu” hedef alacağını paylaşan von der Leyen, “Putin’in propagandacılarını hedef alacağız. Çünkü bunların yalanları Rusya’da ve Rusya dışında kamuoyunu zehirliyor.” dedi.

Von der Leyen ayrıca 10 milyar avro değerinde ilave ihracat yasakları getireceklerini, bununla Rusya’nın askeri üretimini vurmayı ve ekonomik temelini sarsmayı amaçladıklarını aktardı.

Ukrayna’ya savaş uçağı

Von der Leyen, Ukrayna’ya askeri yardımları savaş uçağı gibi ilave unsurlarla genişletip genişletmeyecekleri sorusu üzerine, askeri yardım verilmesinin AB kurumlarının değil, üye ülkelerin alacakları egemen kararlar olduğunu hatırlattı.

“Daha fazlasını yapmalıyız ve yapacağız.” diyen von der Leyen, ekonomi alanında, Ukrayna’nın tek pazara entegrasyonunda, enerjide, Ukrayna tahılının ihracında, savaştan kaçarak AB’ye gelen Ukraynalıların desteklenmesinde yardımların artırılması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Ukrayna'nın AB adaylığı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Ukrayna'ya AB ülkelerinin hızlı bir kararla haziranda AB adayı statüsü verdiğini hatırlatarak, Ukrayna'nın savaşta olmasına rağmen adaylık yolunca ciddi ilerleme kaydettiğini, reformlar yaptığını söyledi.

"Birkaç ayda kaydettiğiniz ilerlemeden etkilendik." diyen Michel, AB Komisyonunun yaz sonunda Ukrayna'nın adaylık durumunu inceleyen bir rapor hazırlayacağını, AB ülkelerinin de bu rapor temelinde Ukrayna'nın AB entegrasyonu hakkındaki bir sonraki aşamayla ilgili kararını vereceğini aktardı.

Ukrayna'nın olası üyeliği konusunda Ursula von der Leyen de üyelik müzakerelerinin başlamasıyla ilgili bir takvim vermek istemediğini söyledi.

Von der Leyen, "Katı bir takvim bulunmuyor. Müzakerelerin başlaması liyakat temelli bir süreç." diye konuştu.

Zelenskiy ilk kez fiziken AB liderlerine hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde AB üyesi ülkelerin liderlerine hitabında, Rusya'nın kıtanın tümüne yönelttiği tehdidin sürdüğü ve buna hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Zelenskiy, ilk kez fiziken katıldığı AB zirvesinin açılışında üye ülkelerin liderlerine seslendi.

Rusya yönetimine tepki gösteren Zelenskiy, "Kıtamızda bir tür otoriter lider olmak için Avrupa'nın özgürlüğünü yok etmek isteyen (Rusya) rejime karşı hepimiz Avrupa'yı koruyoruz." dedi.

Zelenskiy, "Rusya'nın önemli bir 'araç kutusuna' sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kremlin'in sahip olduğu bu araçları sadece Baltık ülkelerine, Polonya'ya veya Ukrayna'ya karşı değil, Avrupa'nın tüm bölgelerine karşı kullanmasının her zaman ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ben kendime 'Rusya'nın yeni saldırısına karşı her zaman kendimizi savunmak için zamanımız olup olmayacağı' sorusunu soruyorum. Bu yüzden hepimizin hızlı ve güvenilir kararlar alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, AB liderlerine hitaben, "Kişisel kararlarınız sayesinde Avrupa'nın daha da güçlendiği bu korkunç yılda hepinize çok minnettarım. Şüpheler veya belki de bazı tartışmalar olsa da bu kararları birlikte verme fırsatını bulmayı başardınız." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Özgür bir Ukrayna olmadan özgür bir Avrupa düşünülemez ve Ukrayna'ya aday ülke statüsünü verdiğiniz için size minnettarım. Bizi anladığınız, desteklediğiniz ve buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu anladığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum."

Moldova uyarısı

Zelenskiy, Rusya'nın Moldova'yı imha etmek için hazırladığı plana dair bir belgeyi ele geçirdiklerini belirterek, "Moskova'nın bu planı ne zaman uygulamaya karar verdiğini bilmiyoruz ama çok şey gördük." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "AB'ye hoş geldiniz, evinize hoş geldiniz. Buraya seyahat etmenin risklerinin gayet iyi farkındayız ve ziyaretiniz için çok teşekkür ederiz." dedi.

Ukrayna'ya askeri desteğin önemini vurgulayan Michel, "Yeniden yapılanma ve üyeliğe giden yol uzun bir mesafe olacak ve biz bu yolun her adımında yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.