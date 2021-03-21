AB Liderler Zirvesi video konferansla yapılacak

Yüz yüze yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi, salgındaki artıştan dolayı video konferans yöntemiyle yapılacak.

AB Liderler Zirvesi video konferansla yapılacak

AB Liderler Zirvesi yüz yüze yapılmayacak. 

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kovid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.

Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla üçüncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.

AA

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