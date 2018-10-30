1. Dünya Savaşı'nda nehre dökülen mermiler temizleniyor

Verdun, Alman ve Fransız ordularının 1. Dünya Savaşı sırasında çarpıştığı yerlerden...1916 yılında 2 ülke arasında yaşanan çatışmadan sonra, bölgede bulunan Meuse Nehri'ne Alman ordusu topçu mermileri döktü.

Bir çift dalgıç da bu mermilerin etrafını halat ile bağlamak için nehrin serin sularına daldı. Daha sonra, mermiler bir vinç yardımıyla dikkatlice suyun içinden çıkarıldı. Böylece bir günlük çalışmayla, 5 tondan fazla olan patlamamış mermi gün yüzüne çıkmış oldu. Uzmanlar için ise hala patlayabilecek bu mühimmatları korumak özel bir görev.

Fransa tepelerinde ve nehirlerinde hala 250-300 ton mühimmat bulunduğu tahmin ediliyor. Savaşın fiziksel etkileri, mermilerin çarptığı zeminlerde görülebiliyor.

Meuse Nehri'nde bulunan mühimmatın patlama riski çok az olsa da, bomba temizleme ekipleri herhangi bir kaza olmadığından emin olmak istiyor.

Kaynak: Reuters