Fransız polisi 10 PKK'lıyı gözaltına aldı

Fransa'da PKK'ya operasyon yapıldı. "Terör örgütü kurma ve finansmanını sağlama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında biri kadın 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda evlere de baskın yapıldığı ifade edilirken, Fransa'nın güneybatısında 21 Şubat 2020'de terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı gerekçesiyle 4 kişi hakkında soruşturma açıldığı aktarıldı.

Geçen yıl açılan soruşturma ile polisin düzenlediği operasyon arasında bağlantı olup olmadığının bilinmediği ifade edildi.

Söz konusu operasyona ilişkin resmi açıklama yapılmadı.