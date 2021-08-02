100 yaşındaki Nazi mahkemeye çıkıyor

Almanya'da bir mahkeme, 2. Dünya Savaşı sırasında Berlin dışındaki bir toplama kampında Nazi SS muhafızı olarak görev yaptığı iddiasıyla 3 bin 518 cinayete ortak olmakla suçlanan 100 yaşındaki bir kişi için duruşma tarihi belirledi.

Neuruppin eyalet mahkemesi sözcüsü, duruşmanın ekim ayı başlarında başlayacağını söyledi. Suçlanan kişinin kimliği Alman gizlilik yasaları nedeniyle açıklanmadı.

Şüphelinin 1942-1945 yılları arasında Sachsenhausen kampında Nazi Partisinin paramiliter kanadının kayıtlı bir üyesi olarak çalıştığı iddia ediliyor.

Yetkililer, ileri yaşına rağmen zanlının mahkemeye çıkacak kadar uygun görüldüğünü, ancak mahkemenin günlük oturumlarının süre sınırlı olması gerekebileceğini söylüyorlar.

Mahkeme sözcüsü Iris le Claire, "Tıbbi bir değerlendirme, sınırlı bir şekilde yargılanmaya uygun olduğunu doğruladı" dedi.

Neuruppin eyalet ofisine bu dava, 2019 yılında Ludwigsburg'daki Nazi dönemi savaş suçlarını soruşturmakla görevli özel federal savcılık tarafından verildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, sanığın Berlin dışındaki Brandenburg eyaletinde yaşadığı söyleniyor.

Sachsenhausen, 1936'da Adolf Hitler'in SS subaylarına Nazi toplama kampı sisteminin tam kontrolünü vermesinden sonra ilk yeni kamp olarak Berlin'in hemen kuzeyinde kuruldu. Nazilerin Almanya, Avusturya ve işgal altındaki topraklarda inşa ettiği labirent ağı için örnek bir tesis ve eğitim kampı olması amaçlandı.

Kampta 100 binden fazla kişi öldürülmüş olabilir

1936-1945 yılları arasında bu kampta 200 binden fazla insan tutuldu. On binlerce mahkûm açlık, hastalık, zorunlu çalıştırma ve diğer sebeplerin yanı sıra tıbbi deneyler, vurulma, asma ve gaz dahil farklı yöntemlerle sistematik şekilde öldürüldü.

Tarihçiler ve araştırmacılar öldürülenlerin sayısının 100 binden fazla olabileceğeini düşünüyor. Savaş sırasında Sachsenhausen kampı, diğerlerinin yanı sıra Sovyet savaş esirlerini de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Sovyetler Birliği, kampı alıp kendileri için kullandı

Sachsenhausen kampındakiler Nisan 1945'te Sovyetler tarafından kurtarıldı ancak Sovyetler Birliği burayı bu kez kendi düşmanları ve muhalifleri için kullanacakları bir başka kampa dönüştürdü.

Kaynak: Euronews