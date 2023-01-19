11 ülke "Tallinn Taahhüdü"nü imzaladı

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sivil nüfusa ve altyapıya yönelik kasıtlı saldırılar da dahil olmak üzere savaş suçu teşkil edebilecek Rus saldırılarını kınıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye devam etmesini ve Ukrayna topraklarını ilhak ettiği yönündeki yasa dışı iddialarını reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna savunmasına ana muharebe tankları, ağır toplar, hava savunma, mühimmat ve piyade savaş araçları dahil olmak üzere benzeri görülmemiş bir dizi bağışın ulaştırılmasını toplu olarak takip etmeyi taahhüt ediyoruz. Ukrayna'ya yapılan bu önemli yardım, kendi ulusal stoklarımızdan ve durumun ciddiyetinin karşılıklı anlayışını ve Ukrayna'ya desteği acilen artırma ve hızlandırma taahhüdümüzü gösteren kaynaklarımızdan gelmektedir. Bu 'Tallinn Taahhüdünü' yerine getirdikten sonra, 20 Ocak'ta Ramstein'da Ukrayna Savunma Grubu toplantısına gideceğiz ve diğer müttefikleri aynı şeyi yapmaya ve Ukrayna'nın zaferini garantilemek için mümkün olan en kısa sürede destek paketlerine katkıda bulunmaya davet edeceğiz."

Ülkeler ve destekleri

Estonya Savunma Bakanlığına göre "Tallinn Taahhüdü" kapsamında Danimarka, Ukrayna'ya askeri ve sivil desteği sürdürecek. Kopenhag, 600 milyon avroya yakın askeri yardım sağladı. Danimarka'nın silah bağışları ve askeri desteği Ukrayna'nın ihtiyaçları doğrultusunda devam edecek.

Çekya, Ukrayna'ya askeri malzeme desteğini sürdürecek. Büyük kalibre mühimmat, obüs ve ZPT üretimlerinin artırılması konusunda çalışmalar devam edecek. Çekya, ayrıca teslim edilen ekipmanların bakımı konusunda da destek sağlayacak.

Estonya'nın destek paketi kapsamında Ukrayna'ya 113 milyon avroluk askeri yardım sağlanacak. Bunların içinde yüzlerce Carl-Gustaf M2 tanksavar bombası fırlatıcının yanı sıra binlerce mermi ve 155 mm topçu mühimmatı yer alacak. Ayrıca Ukrayna askerlerine hem temel hem de uzmanlık eğitimi verilecek.

Letonya, Stinger uçaksavarlar, ilave hava savunma unsurları, iki M-17 helikopter, makineli tüfekler, insansız hava araçları ve M109 obüsleri için yedek parçalar bağışlayacak. Letonya, bu yıl temel piyade eğitiminden uzmanlık kurslarına kadar çeşitli programlarda yaklaşık 2 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planlıyor.

Polonya, gerektiği sürece Ukrayna'ya askeri ve insani yardım sağlamaya devam edecek. Yeni destek paketi, 70 bin mühimmatlı S-60 uçaksavar toplarından oluşuyor. Polonya, şimdiden 42 piyade savaş aracı ve iki mekanize tabur için eğitim paketi bağışladı. Ayrıca Polonya, 155 mm KRAB obüslerinin teslimatını ve Ukrayna'ya çeşitli mühimmat tedarik etmeyi sürdürüyor. Polonya, Leopard 2 tanklarından oluşan bir bölüğü 1000 parça mühimmatla bağışlamaya hazır olduğunu ifade ediyor.

Slovakya, halihazırda bağışlanmış ağır teçhizata ek olarak müttefiklerle Ukrayna'ya yapılacak bağışlar konusunda yoğun görüşmelere devam edecek. Görüşmeler şu anda ana muharebe tankları, piyade savaş araçları, hava savunma sistemleri ile ilgili olasılıklara odaklanıyor. Slovakya, aynı zamanda obüs, mayın temizleme ekipmanı ve mühimmat üretiminin artırılması konusunda adımlar atacak.

İngiltere, hızlandırılmış destek paketi kapsamında Ukrayna'ya bir Challenger 2 tank filosu, AS90 kundağı motorlu 155 mm toplar gönderecek. Yüzlerce zırhlı ve korumalı araç, Ukrayna topçularını desteklemek için düzinelerce mürettebatsız hava sistemi, 100 bin topçu mermisi, GMLRS roketleri, STARStreak hava savunma füzelerinin yanı sıra 600 Brimstone füzesi de Ukrayna'ya teslim edilecek.