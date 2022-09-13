2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor

Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 19.00'da İskoçya'daki St. Giles Katedrali'nden alınarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirilmek üzere Edinburgh Havalimanı'na götürüldü.

Kraliçe'nin tabutunu taşıyan uçağın, TSİ 20.00-21.00 civarında başkent Londra'ya ulaşması öngörülüyor.

İngiltere Kraliçesi'nin tabutu, başkent Londra'ya ulaştıktan sonra Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kral 3. Charles ve eşi Camilla da sarayda hazır bulunacak.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.