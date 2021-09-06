2 hafta önce göreve başlayan büyükelçi öldü
Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Hecker, görevine yaklaşık 2 hafta önce başlamıştı.
Avrupa 06.09.2021, 09:19
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya’nın Çin Büyükelçisi Prof. Dr. Jan Hecker’in ani ölümünü derin bir üzüntü ve hayretle öğrendik." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, Hecker’in ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşmadı.
Daha önce Başbakan Angela Merkel'in Dış Politika Danışmanı olarak çalışan Hecker, 54 yaşındaydı ve 24 Ağustos’ta Almanya'nın Pekin Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.
AA
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