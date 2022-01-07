200 yıllık çocuk mumyaları x-ışınları kullanılarak incelenecek

Sicilya'da 200 yıllık mumyalanmış çocuk kalıntıları ilk defa ileri teknoloji metotları kullanılarak ölümlerinin nedenleri araştırılacak.

Bu, adanın ünlü yer altı mezarlığı Capuchin'de gömülü mumyalanmış çocuklar üzerinde yapılan ilk kapsamlı çalışma özelliği taşıyor.

Euronews'e konuşan Steffordshire Üniversitesi'nden Biyoarkeoloji Doçenti Kirsty Squires "Yetişkin mumyalar üzerinde çok sayıda çalışma yapıldı ama çocuklarla ilgili bilmediğimiz daha bir çok şey var," ifadelerini kullandı.

Çocukların öldüklerinde kaç yaşında olduklarını, sağlık durumlarını, hastalık belirtilerini ve muhtemel ölüm nedenini daha iyi anlamak istediklerini belirten Squires, bulguların kıyafet ve cenaze eserleri ile birleştirilerek çocukların kimlikleri ve yaşadıkları dönemde halk arasındaki yerini anlamak istediklerini vurguladı.

Söz konusu yer altı mezarlığında mumyalanmış ve iskelet haline getirilmiş bin 284 ceset bulunuyor. Bu mumyaların tarihi 16'ncı yüzyılın sonlarından 20'nci yüzyıl başlarına kadar uzanıyor.

Çocuklar mezarlığa 1787 yılından itibaren defnedilmeye başlanmış fakat yetişkin mumyalar üzerine yapılan derin incelemeler çocuklara uygulanmamıştı.

İşlem nasıl yapılacak?

Araştırma ekibi incelemelerini fiziksel müdahalede bulunmadan yürütecek. Bunun için ağırlıklı olarak X ışınları kullanılacak. 41 mumyanın inceleneceği çalışmada her bir vücuttan 14 adet röntgen alınacak.

Bu röntgenlerle çocukların yaşı, cinsiyeti ve ölüm nedenleri tespit edilmeye çalışılacak.

Mezarlıkta fotoğraf çekilmesine izin olmadığı için proje kapsamında mumyaların çizimini sanatçı Eduardo Hernander yapacak.

Kaynak: Euronews