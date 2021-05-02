3 bin kişi maskesiz, sosyal mesafesiz konserde eğlendi

İngiltere'nin Liverpool kenti cuma akşamı salgın öncesini aratmayan görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 3 bin genç, maske ve sosyal mesafe kuralları olamadan hınca hınç doldurdukları bir mekanda, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Cuma akşamı düzenlenen etkinlik, koronavirüs önlemlerinin ne kadar esnetebileceğini test etmek amacıyla yapılan pilot uygulamalardan biriydi. Konser alanına girmeden 24 saat öncesinde Covid-19 testi yaptıran gençlerden, konserden beş gün sonra yeni bir test yapması istendi. Sonuçlar, virüsün mevcut koşullarda ne kadar bulaştığını ve önlemlerin kaldırılmasının güvenli olup olmadığını gösterecek.

Uzmanlar, virüsün yayılma olasılığının yanı sıra havalandırma gibi mekanın yapısının bulaşta ne kadar rol oynadığına da bakacak.

Pilot uygulama kapsamında, aynı mekan cumartesi günü, Blossoms adlı grubun sahne alacağı konserde 5 bin kişiyi ağırlayacak. 15 Mayıs'taki üçüncü aşamada ise başkent Londra'nın Wembley Stadyumu'nda 21 bin kişi FA Cup turnuvasının final maçını izleyecek.

Covid-19 yasaklarının kademeli olarak kaldırıldığı İngiltere'de 12 Nisan'da tüm dükkanlar açıldı, yeme içme mekanları açık havada hizmet vermeye başladı. Mayıs ayının 17'sinden itibaren hizmet sektöründeki işletmeler de iç mekanlarda faaliyetlerine devam edebilecek. Halkın yarısından fazlasının aşılandığı ülkede salgınla ilgili tüm yasakların haziran ayının sonunda kalkması ve hayatın normale dönmesi bekleniyor.