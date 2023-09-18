3 gün tatil 4 gün mesai Almanya'da denenecek

Almanya'da gelecek yıl başlaması planlanan projeyle haftada dört günlük çalışma sistemi denenecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan danışmanlık firması Intraprenör'ün uygulamaya geçireceği projeye şirketler perşembe gününden itibaren başvuruda bulunabilecek.

DW Türkçe'nin haberine göre Intraprenör'ün dört günlük çalışma haftası sisteminin denenmesi için en az 50 şirketin projeye katılması hedefleniyor.

Proje süresince şirketler uzmanlara danışabilecek, yeni yöntemler deneyecek ve birbirleriyle görüş alışverişinde bulunabilecek. Projenin sonunda da sonuçların Münster Üniversitesi tarafından değerlendirilmesi öngörülüyor.

Verim ve ücret aynı kalacak

Altı ay için öngörülen projede, yüzde 100 verim, yüzde 80 çalışma süresi, yüzde 100 ödeme modeli uygulanacak. Haftada dört gün çalışmada gündeme gelen diğer modellerde, çalışma süresiyle ödenen ücretin düşürülmesi öngörülüyor.

Bazı küçük işletmeler ise haftada dört gün çalışırken fazla mesaiyi gündeme getiriyor. Bu projede ise çalışma süresi azaltılırken, verim ve ücretin aynı kalacağı vurgulanıyor.