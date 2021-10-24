3 saat boyunca buz dolu tankın içinde kaldı

Litvanya'da bir adam buz dolu tankın içinde 3 saat 1 dakika durdu. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında buzun içinde bekleyen adam yeni bir rekor denemesine imza attı.

Valerjan Romanovski adlı adam, rekor denemesi için harekete geçti, buz dolu tankın içine girdi.

Buzun içinde 3 saat 1 dakika duran adam, eski rekorları geçmeyi denedi.

Rekor denemesi Guinness Dünya Rekorları temsilcileri tarafından kaydedildi.

Romanovski'nin rekoru kırıp kırmadığı henüz açıklanmadı. Geçen yıl iki saat 35 dakika buz dolu tankta duran bir Fransız, halen bu alandaki rekorun sahibi.

Kendine "Soğuk Adam" lakabını takan Romanovski, vücudunun dayanıklılığını zorlu ortamlarda denemeyi seviyor.

Konuya ilişkin seminerler düzenliyor ve makaleleler yazıyor.

Kaynak: TRT Haber