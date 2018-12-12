300 nüfuslu İtalyan köyü bağımsızlığını ilan etti

300 nüfuslu Seborga köyü bağımsızlığını ilan etti.

İtalya'nın ortasındaki bu küçük bölgenin kendi prensi, marşı, para birimi ve ordusu var

Seborgalılar bağımsızlık sayesinde İtalya'nın kötü ekonomisinden de uzakta durabileceklerine inanıyor.

Seborga Prensliği, 14 kilometrekare yüzölçümü olan ve kuzeybatı İtalya'daki Ligurya bölgesindeki Imperia ili içinde bulunan İtalya-Fransız sınırına yakın bir bölgesinde bulunan bir bağımsız bir küçük mikroulus statüsü olduğu iddia edilen bir prensliktir.

Kaynak: DW

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 10:46