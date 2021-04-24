4 ton uyuşturucu kek yapma makinesinden çıktı

Yunan polisi, endüstriyel kek yapma makinelerinde gizlenmiş dört tondan fazla esrar ele geçirdi.

Lübnan'dan Slovakya'ya giden bir nakliye konteynerinde saklanan ve tahmini değeri 33 milyon euro olan uyuşturucu, polis tarafından ülkenin ana limanı Pire'de bulundu.

Operasyonda 129 naylon torba işlenmiş, 4 bin 387 kilogram kenevir ve 282 toplu uyuşturucu paketi ele geçirildi.

Üç endüstriyel kek yapma makinesi olarak kaydedilen ürünler, 14 Nisan'da Pire'ye deniz yoluyla ulaştı.

Yetkililere göre malzeme, 20 Nisan'da Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Bratislava'ya demiryolu ile taşınacaktı.

İhbar ABD'den geldi

Yunan makamları, olayda Suudi Arabistan uyuşturucu uygulama dairesinin yanı sıra Atina'daki DEA ofisinden yardım aldıklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nden (DEA) gelen bir ihbarın ardından konteyner üzerinde arama yapıldı.

Yunanistan Mali Suçlar Ekibi (SDOE) yaptığı açıklamada, "Denetim, diğer makinelerin yanı sıra içinde gizli bir depolama alanının inşa edildiği bir demir tank olduğunu ortaya çıkardı. Dikkatli bir araştırmadan sonra, tankın çatısında inşa edilmiş bir depolama alanına açılan bir rögar bulundu." dedi.

Sevkiyatla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Euronews