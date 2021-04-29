5 bin kişilik konserin Kovid-19 sonuçları geldi

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen ve Kovid-19 salgınına rağmen sosyal mesafenin korunmadığı 5 bin kişilik bir rock konseriyle ilgili sonuçlar gün yüzüne çıktı.

Yetkililer yaptıkları açıklamada 27 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinlik sonrası koronavirüsün bulaştığına dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurdu.

Palau Sant Jordi kapalı spor salonunda düzenlenen konser öncesi tüm seyirciler Kovid-19 testinden geçirildi. Özel bir havalandırma sisteminin kullanıldığı mekanda tüm seyirciler FFP2 tarzı maskeler taktı tuvalet ve barların kullanımında ise bazı özel kurallara dikkat edilmesi istendi. Ancak seyirciler arası sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Germans Trias i Pujol Hastanesi doktorlarından Josep Maria Llibre yaptığı açıklamada, bu konserle birlikte büyük bir Kovid-19 deneyi yaptıklarını ve doğru önlemler alındığı taktirde bu tarz organizasyonların güvenli olduğunu ispatladıklarını açıkladı.

Llibre, "Konser esnasında Kovid-19'un bulaştığına dair hiçbir belirtiye rastlamadık. Bu da zaten araştırmamızın hedefiydi." diye konuştu.

Llibre ayrıca maske kullanımı, iyi havalandırma ve Kovid-19 testi yapıldığı taktirde buna benzer kalabalık etkinliklerin düzenlenmesinde bir sakınca olmadığını da sözlerine ekledi.

Rock grubu Love of Lesbians Twitter hesabından yaptığı açıklamada konsere katılan ve konserde emeği geçen herkese teşekkür ederken, Katalonya Özerk Bölgesi Kültür Bakanı Angels Ponsa, "Tüm dünyanın gözleri üzerimizdeydi. Herkes bize bunu nasıl başardığımızı soruyor." ifadelerini kullandı.

Konser kaynaklı olmayan 6 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yapılan açıklamada konserden 15 gün sonra etkinliğe katılan 6 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildiği, bunlardan 4'üne virüsün konserde bulaşmadığının kesinleştiği, diğer 2 vakanın kaynağının ise belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Araştırmacılar geçtiğimiz aralık ayında kapalı bir mekanda 500 kişinin katıldığı bir konser düzenlemiş, ve tüm seyirciler organizasyon öncesi Kovid-19 testine sabit tutulmuştu. Yapılan araştırmalarda hiçbir seyircide koronavirüs izine ratlanmamıştı.

Dünya üzerinde Hollanda, Almanya, Rusya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde de Kovid-19'un yayılma gücünü test etmek amacıyla geçtiğimiz ay ve haftalarda benzer konserler düzenlenmişti.

Kaynak: Euronews