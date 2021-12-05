50 gün küllerin altında yaşadılar

La Palma'da 19 Eylül'de patlayan Cumbre Vieja yanardağının püskürttüğü lavların altında kalan arılar, 50 gün boyunca kovanlarıyla birlikte kül tabakasına gömülmüş halde hayatta kalmayı başarabildi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adalarındaki volkanın patlaması sonucu yüzlerce ev yok oldu, on binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.

Bölgede hayatı normale döndürme çalışmaları sürerken, tamamen küllerle kaplanmış kovanların içinden gelen arı sesleri, arıcıları şoke etti. 50 gün boyunca kovanların içine sıkışıp kalan on binlerce arı sağ kalabilmişti.

Yanardağa sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki toplamda 6 arı kovanından binlerce canlı arı çıktı.

New York Times'a konuşan Kanarya Arıcılar Derneği Sözcüsü Antonio Quesada'ya göre, arılar sadece yanardağın sıcaklığından ve zararlı gazlarından kurtulmayı başarmakla kalmamış, aynı zamanda kovandaki bal depolarını besleyerek açlıktan da kurtulmuş.

Yalaşık 80 bin kişinin yaşadığı La Palma'da arıcılık hem bölge ekosistemi hem de ekonomi açısından önem arz ediyor.

Antonio Quesada, "Bu kadar küçük bir hayvanın bu direnci ve hayatta kalma yeteneğini nasıl koruyabildiği inanılmaz" diyor.

Bölgede 'Kanarya kara arısı' olarak bilinen arılar, ürettikleri propolis maddesini kullanarak kendilerini kovanın içine mühürlemiş. Propolis, arıların bitkilerin gövdelerinden topladığı reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettikleri ürüne deniliyor.

"Böylece kendilerini yanardağın zararlı gazlarından korudular" diyor Antonio Quesada.

Maryland Üniversitesi'nden Entomoloji bölümünden Nathalie Steinhauer de, New York Times'a verdiği demeçte, arıların bu davranışının, kovanı yağmur suyu ve hava akımına karşı korumak için kovandaki küçük boşlukları propolis ile tıkamak olduğunu söylüyor.

La Palma’da 1971 yılında bu yana uyuyan volkanın patlama riskine karşı yetkililer sismik hareketleri sürekli izliyordu. Jeologlar özellikle adanın güney ucundaki volkanik tepe Cumbre Vieja'nın altında erimiş kaya birikimi ve dumanlar tespit etmişti.

Kaynak: Euronews