573 düzensiz göçmen İtalya Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin 70 mil açığında, olumsuz hava koşullarında denizde terk edilen aşırı yüklü iki balıkçı teknesinde zor durumdaki düzensiz göçmenlerin, sahil güvenlik ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Diciotti Sahil Güvenlik gemisine alınan 59'u refakatsiz çocuk 573 göçmenin, Augusta Limanı'na götürüldüğü belirtilen açıklamada, kurtarma operasyonu sırasında balıkçı teknelerinde bir göçmenin cesedinin de bulunduğu kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından bu yana 4 bin 702 düzensiz göçmen denizi geçerek İtalya'ya ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde 4 bin 151 olarak kayıtlara geçmişti.

İtalya'ya, 2021 boyunca deniz yoluyla 67 binden fazla göçmen gelmişti.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.